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Виталий Минаков против Кевина Джонсона: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минаков и Джонсон подерутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Виталий Минаков vs Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виталий Минаков и Кевин Джонсон встретятся в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь с 13 на 14 декабря. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты», начало — около 0.30 по московскому времени.

Виталий Минаков является четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, заслуженным мастером спорта по самбо, а также мастером спорта по дзюдо и вольной борьбе. Россиянин выступал в ММА с рекордом 23 победы и два поражения.

Кевин Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Рекорд американца с российским паспортом — 36 побед, 22 поражения, два поединка завершились вничью.

В прямом эфире бои главного карда турнира показывает «РЕН ТВ» и YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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