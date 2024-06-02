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2 июня, 23:38

Кержаков о целях в «Кайрате»: «Наша задача — занять первое место в таблице»

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Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал победу своей команды над «Шахтером» (4:2) в десятом туре Казахстанской премьер-лиги.

«Игра разбилась на два отрезка — до первого пропущенного мяча и после второго пропущенного мяча. Начали очень хорошо и правильно, создали большое количество моментов. Немного подвела реализация. После второго забитого нами гола немножко сбились и забыли про оборону. Из-за невнимательности при стандартном положении пропустили гол, который стал «холодным душем» для наших игроков. После второго пропущенного мяча, спасибо ребятам, что они не сбились на простую игру и продолжали играть так, как мы планировали, и добились закономерного результата.

Я по жизни — максималист. Мне очень приятно, что люди, которые находятся в «Кайрате» — тоже максималисты, и руководство, и футболисты. Мы будем стараться выполнить поставленную задачу, финишировав на первом месте в таблице. Когда стоит высокая задача, это помогает быстрее становиться лучше», — приводит слова Кержакова клубная пресс-служба.

Кержаков возглавил «Кайрат» 29 мая 2024 года. После десяти туров команда идет на втором месте в таблице премьер-лиги с 18 очками.

В следующем матче «Кайрат» сыграет в гостях с «Тоболом» 15 июня.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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