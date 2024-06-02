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Черчесов о слухах про сборную Казахстана: «Со мной никто не связывался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Казахстана.

В воскресенье, 2 июня президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что 60-летний россиянин является основным кандидатом на пост.

«Президент Федерации футбола Казахстана сказал, что я — основной кандидат? Я пока ни с кем не разговаривал. Со мной никто не связывался. Буду ли я в Москве 3 июня? Да», — сказал Черчесов.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

В пятницу, 31 мая Казахстанская федерация футбола сообщила, что Магомед Адиев, тренировавший сборную страны с апреля 2022 года, покидает свой пост и сосредоточится на работе в «Ахмате».

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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