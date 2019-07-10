Владислав Третьяк: "Кудашов – мощный тренер"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в разговоре с "СЭ" прокомментировал перестановку в тренерском штабе сборной России. Илья Воробьев покинул пост наставника национальной команды, вместо него назначен Алексей Кудашов.

– Мы считаем, что сейчас Кудашов – мощный тренер, и хотим доверить ему сборную, – заявил Третьяк. – Посмотреть, как он будет решать главные задачи – выступление на чемпионате мира и подготовка к Олимпийским играм. С Воробьевым мы будем держать контакт. Пока не принято решение о его будущей роли.

– Причина его отставки в том, что сборная в сильнейшем составе не выиграла чемпионат мира?

– И в этом тоже, хотя ему было сложно сразу после Знарка получать команду.

– Усиление тренерского штаба планируется?

– Пока нет. Штаб остался в прежнем составе, помимо главного тренера – Жамнов, Гатиятулин, Давыдов и Жданов. Посмотри, как дальше пойдут дела. (Евгений Белоусов)​

"Иногда перемены необходимы". Воробьев – об увольнении, Кудашов – о назначении //

Вернет ли новый тренер России золото? Кто такой Алексей Кудашов