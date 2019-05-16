Швеция разгромила Австрию на ЧМ-2019, забросив девять шайб

Сборная Швеции с разгромным счетом обыграла команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2019 - 9:1. Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Габриэль Ландескуг, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кемпе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон, у австрийцев отличился Михаэль Раффль.

Сборная Швеции набрала 9 очков и расположилась на третьем месте в группе B. Австрия занимает последнюю строчку.

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Группа B

"Швеция" - "Австрия" - 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Голы: Ландескуг - 1 (Э. Петтерссон, Линдхольм), 1:09 - 1:0. Крюгер - 2 (Линдблум), 2:37 - 2:0. Нюландер - 3 (Веннберг, Хернквист), 5:41 - 3:0. Ларссон - 1 (Нюландер), 7:32 - 4:0. А. Кемпе - 2 (Ландер, Экхольм), 14:39 - 5:0. Расмуссен - 1 (мен., Крюгер), 29:13 - 6:0. Линдхольм - 1 (Ландескуг, М. Петтерссон), 33:22 - 7:0. Экман-Ларссон - 1 (бол., Веннберг, Хернквист), 42:40 - 8:0. Э. Петтерссон - 1 (Линдхольм, Ландескуг), 45:31 - 9:0. М. Раффль - 2 (Хофер, Шлахер), 47:46 - 9:1.

Вратари: Лундквист - Штаркбаум.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 36 (15+7+14) - 22 (4+7+11).

Судьи: Айверсон, Стано.

16 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 8386 зрителей.

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