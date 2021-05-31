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Россия — Швеция: Тарасенко и Орлов проведут первый матч за российскую команду

18:56
ЧМ-2021. Фото ФХР.
ЧМ-2021. Фото ФХР.
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Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира по хоккею против команды Швеции. Первый матч на турнире проведут прибывшие в команду Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко.

Голкиперы: Самонов (Бочаров).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Начало матча — в 20.15 по московскому времени.

На групповой стадии турнира россияне обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (1:4), а также уступили Словакии (1:3).

Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры