Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира по хоккею против команды Швеции. Первый матч на турнире проведут прибывшие в команду Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко.

Голкиперы: Самонов (Бочаров).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Состав на матч против шведов. Изучаем и готовимся смотреть — в 20:15 на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, в 01:15 на Матч ТВ

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Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Начало матча — в 20.15 по московскому времени.

На групповой стадии турнира россияне обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (1:4), а также уступили Словакии (1:3).

Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021