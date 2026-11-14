Бах выступил за участие сборной России на ЧМ-2027: «Не государствам и не правительствам это решать»

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российской сборной по хоккею на чемпионате мира 2027 года в Германии.

«Моя позиция ясная, она всегда была ясной: не государствам, не правительствам решать, кто, когда, как, где и почему может принимать участие в спортивных состязаниях», — заявил Бах, слова которого приводит агентство DPA.

По его мнению, «необходимо сохранить автономию и нейтралитет спорта».

«Значение имеет спортивная квалификация, а не политические установки», — подчеркнул бывший глава МОК.

30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. В ИИХФ выразили разочарование решением CAS, а ряд европейских сборных объявил об отказе играть со сборной России в случае ее возвращения на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Игры состоятся в Дюссельдорфе и Мангейме.

Ранее разочарование решением CAS высказывал глава Немецкого хоккейного союза, который допустил, что чемпионат мира может быть перенесен из Германии.