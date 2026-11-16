Авербух назвал беспределом отказ Канады в визах российским хоккеистам

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух заявил «РИА Новости», что решение властей Канады отказать в визах российским хоккеистам является беспределом и может подорвать спортивное сообщество изнутри.

В воскресенье Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что сборная России не сможет выступить на молодежном чемпионате мира в Канаде среди игроков не старше 20 лет из-за позиции властей страны. После этого Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) для разрешения ситуации.

«Считаю, что это беспрецедентное, вне любой юридической практики решение. Когда страна сама принимает решение, кого она хочет видеть, а кого нет, она открывает страшный ящик Пандоры. Это может привести к огромному числу историй, когда вне зависимости от решения ИИХФ и судебных решений страна по своему усмотрению будет решать, кого она хочет видеть у себя в гостях. Это беспредел и может взорвать все спортивное сообщество изнутри», — сказал Авербух.

«Очень жаль, что у ИИХФ нет ресурсов решать эту проблему. Значит, надо было забирать у Канады право проведения чемпионата мира», — добавил он.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал ИИХФ допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций выразили намерение бойкотировать матчи.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.