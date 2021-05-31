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Стал известен расклад перед матчем с Швецией, при котором Россия может не попасть в 1/4 финала чемпионата мира

19:16
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters
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После матча Чехия — Дания (2:1 Б) турнирное положение в группе А чемпионата мира выглядит так:

Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 9 (6), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

31 мая: Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Напомним, что пока сборная России не обеспечила себе место в плей-офф. Существует расклад, при котором команда Валерия Брагина займет пятое место:

— Россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;

— Швейцарцы наберут хотя бы очко в матче с Великобританией — и у них будет 13 баллов;

— Чехия победит Словакию в основное время — и наберет 13 очков;

— Швеция, победив Россию в основное время, с 12 очками обойдет россиян благодаря успеху в личной встрече;

— Словакия и в случае поражения от Чехии с 12 баллами будет выше нашей команды — тоже из-за победы в очном матче.

Чтобы не смотреть на результаты других игр, нашей сборной надо набрать хотя бы очко в двух матчах. Тогда мы окажемся недостижимы для шведов и точно попадем в четверку.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры