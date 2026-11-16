ИИХФ потребовала отвода двух арбитров CAS по делу о допуске сборной России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) подала ходатайство об отводе двух арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS), участвовавших в вынесении решения о допуске российских сборных к международным турнирам.

«CAS подтверждает, что сегодня получил ходатайство об отводе двух членов комиссии, поданное ИИХФ. Оно будет незамедлительно рассмотрено комиссией по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS)», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Позднее телеканал TSN сообщил, что федерация оспорила это решение из-за предполагаемых нераскрытых деловых связей двух из трех арбитров с Россией.