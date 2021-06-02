Шинкевич извинился перед болельщиками сборной Белоруссии

Защитник сборной Белоруссии Илья Шинкевич после матча с командой России (0:6) извинился за выступление на чемпионате мира.

«Впечатления от турнира не очень хорошие, — цитирует хоккеиста hockey.by. — Не выполнили задачу. В начале турнира смогли зацепиться с хорошими соперниками, добыть победу, проиграть в овертайме. Но потом плохо провели оставшиеся матчи.

Хотели бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Думаю, люди переживали, смотрели наши игры, хоть они у нас и неудачно сложились, особенно в концовке чемпионата. Хотели бы извиниться за такой результат.

В любом случае, чемпионат мира — это праздник для спортсменов и болельщиков. Это опыт для нас, для молодых ребят, которые впервые опробовали себя на таком турнире, это позитивный момент. Дмитрий попробовал себя впервые. Эти позитивные моменты останутся. Появились новые люди в сборной. Дай бог, чтобы они продолжали работать и остались в национальной команде».

Сборная Белоруссии заняла последнее, восьмое место в группе А, набрав четыре очка.