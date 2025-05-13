Латвия победила Словению на чемпионате мира

Сборная Латвии обыграла Словению в групповом турнире чемпионата мира — 5:2. Матч проходил в Стокгольме.

У латвийской команды шайбы забросили Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Едуард Тралмакс. У словенцев отметились Марцел Махковец и Блаж Грегору.

Латвия набрала 6 очков и занимает третье место в группе A. Словения потерпела третье поражение подряд — 0 очков.

Чемпионат мира

Группа A

Словения — Латвия — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Голы: Магковец — 1 (Симшич), 22:40 — 1:0. Рубинс — 1 (Эгле, Андерсонс), 28:50 — 1:1. Равинскис — 1 (Тралмакс, Якс), 32:02 — 1:2. Дзиеркалс — 2 (Андерсонс), 32:23 — 1:3. Грегорц — 1, 32:54 — 2:3. Локмелис — 3 (Мамчицс, Тралмакс), 33:45 — 2:4. Тралмакс — 2 (Рубинс), 54:16 — 2:5.

Вратари: Горак — Гудлевскис.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 18 (6+10+2) — 24 (7+10+7).

Судьи: Кэмпбелл, Хольм.

13 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3423 зрителя.