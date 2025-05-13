Хоккей
13 мая, 19:55

Германия обыграла Норвегию на чемпионате мира

Руслан Минаев

Сборная Германии победила Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:2. Игра проходила в Хернинге (Дания).

У немцев шайбы забросили Ясин Элиз, Марк Михаелис, Войцех Стаковяк, Йозуа Замански и Фредерик Тиффельс. У норвежцев отметились Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

В первом периоде игру прерывали из-за сломанного льда.

Германия одержала третью победу в трех матчах — 9 очков и первое место в таблице группы B. Норвегия потерпела третье поражение подряд — 0 очков.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Германия — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Элиз — 1 (Штюцле, Михаелис), 4:51 — 0:1. Михаелис — 1 (мен., Элиз, Вагнер), 16:10 — 0:2. Мартинсен — 1 (бол., Брандсег-Нигар, Йоханнесен), 19:50 — 1:2. Стаховяк — 2 (Кахун), 24:56 — 1:3. Замански — 2 (Райхель, Кельбле), 26:46 — 1:4. Берглунд — 1 (Сальстен, Бакке Ольсен), 47:07 — 2:4. Тиффельс — 2 (бол., п.в., Кахун, Штюцле), 59:43 — 2:5.

Вратари: Арнтцен (58:25 — 59:43) — Грубауэр.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 31 (9+9+13) — 30 (10+14+6).

Судьи: Ансонс, Брандер.

13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 3622 зрителя.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
