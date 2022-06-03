Некоторые клубы НХЛ не будут драфтовать россиян. Итоги заключительного турнира сборных

Репортаж с Кубка Черного моря, где играли два состава молодежной, юниорская сборная России, а также молодежка Белоруссии.

Все хотят проявить себя перед следующим сезоном

Кубок Черного моря, завершившийся в понедельник и традиционно проводимый в конце мая — однозначно один из самых странных турниров в календаре российского хоккея. Уже не первый год ФХР после завершения клубного сезона собирает в Сочи кандидатов в молодежную сборную, которые делятся на несколько команд (красные, белые, синие) и перед уходом в отпуск рубятся за внимание тренеров молодежки. В разное время к российским междусобойчикам присоединились датчане, швейцары и латыши. Однако этой весной Россия попала в международную изоляцию, и федерации ничего не оставалось, кроме как пригласить в субтропики соседей из Белоруссии и разбавить молодежь сборной России U18, составленной из парней 2005 года рождения.

Но если раньше тренеры во время недельного сбора могли посмотреть на самых очевидных парней, которые не попадали в поле зрения ФХР, и по итогу определить расширенный пул игроков на МЧМ, то после бана от ИИХФ смысл дергать насытившихся хоккеем пацанов, казалось бы, должен был пропасть. С другой стороны, федерации всегда хочется быть наготове на случай изменения ситуации. Кто знает, вдруг совсем скоро Люк Тардиф вспомнит, что он не кукуруза, и вернет российским парням за мечту о чемпионатах мира?

«Многие из ребят провели полноценный сезон в МХЛ. Кто-то был заигран в ВХЛ, у кого-то есть опыт игры в КХЛ. Но тут вопрос нескольких направлений. Основной из них — то, что турнир имеет стратегическое значение в условиях новой реальности, при которой у нас отсутствует международная практика. И мы рады, что у нас есть хотя бы такой международный турнир.

Ребята должны быть рады, что приглашены в Сочи. Особенно парни из сборной U-18, которые играют против старших. Многие же из хоккеистов, играющих за команды U-20, до этого вообще не привлекались в сборную и сейчас имеют возможность играть в неплохой хоккей. Пусть даже в конце мая. Тем более их показывают по телевизору — это тоже знаковое событие для многих ребят. Все хотят проявить и зарекомендовать себя на следующий сезон.

Да, где-то им приходится поступиться отпуском. Но ничего страшного. У них будет еще месяц — за это время можно отдохнуть», — объяснял резон для проведения турнира в интервью «СЭ» тренер белых Владимир Филатов.

И как бы Филатов ни уверял, что на турнире нет выхолощенных хоккеистов, в игре некоторых ребят была видна усталость. Например, челябинская тройка Низамеев — Телегин — Рыков присоединилась к сборной U-18 сразу после домашнего финала первенства России и в первом же матче была вынуждена играть с колес. Оттого и яркого хоккея от трех уральских игровичков мы не дождались.

Дети чемпионов

Куда более цельное впечатление оставило «динамовское» сочетание Чернышев — Зайцев — Римашевский. Первый вновь подтвердил статус лидера команды 2005 года, став с 6 (3+3) очками лучшим бомбардиром юниорки. Умный, техничный, постоянно нацеленный на ворота. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, который прилетел на турнир поддержать своего сына Артема, наверняка остался под впечатлением от одного из самых талантливых вингеров клубной вертикали.

Да и Кудашов-младший вряд ли разочаровал отца: мобильный двухсторонний защитник с отличным катанием и первым пасом если не свернет, то однозначно должен стать заметной фигурой как минимум на уровне КХЛ. Кто еще может порадоваться, так это комментатор «КХЛ-ТВ» Дмитрий Федоров, не так давно окончивший Высшую школу тренеров и проходивший практику у Антона Корредора в «Динамо-2005» — базовой команде для нынешней сборной U-18. За своих подопечных в матчах со взрослыми соперниками молодому коучу точно не должно быть стыдно.

Не потерялся в Сочи топ-юниор из ЦСКА Максим Великов — сын экс-защитника и двухкратного обладателя Кубка Гагарина в составе «Динамо». Но если некогда один из любимых оборонцев Олега Знарка был крепким и довольно серым домоседом, то Великов-младший — крайне одаренный вингер, который притягивает к себе внимание практически каждую смену. Пока некоторые партнеры тушевались и терялись в борьбе со старшими, нападающий «Красной Армии» не боялся брать игру на себя, искать нестандартные решения и лезть в обводку, показывая очень быстрые руки. И вот эта настырность в сочетании с великолепным техническим оснащением делает из Максима постоянную угрозу чужим воротам. Не зря же во второй части турнира тренеры дали ему шанс сыграть за «белую» молодежку.

Впрочем, на первых ролях вполне ожидаемо оказались парни 2003 года рождения. У «Красных» игру определяло звено Федотов — Волков — Канцеров. И то, что нижегородский Макдэвид умеет создавать моменты в одиночку, а магнитогорский снайпер умеет реализовать даже не самые очевидные шансы — ни для кого не секрет. А вот ярославский центр — одно из главных открытий турнира. Причем в ударном сочетании команды, которой рулил Александр Титов, Волков исполнял роль не столько плеймейкера, сколько завершителя, пользуясь классным кистевым броском.

Лидеры

У «Белых» же сверкнуло номинально третье сочетание Бледнов — Малов — Неучев. Последний и вовсе настрелял 11 (3+8) очков за пять матчей, став лучшим бомбардиром турнира. Уроженец Челябинска и воспитанник «Мечела» чуть ли не с первых смен поймал «химию» с партнером по «Автомобилисту» и миниатюрным, но крепким и неуступчивым центром из «Авангарда», который зачастую оказывался наконечником атак. Хорошее катание, мягкие кисти и светлая голова нескромно напоминали в нем Никиту Кучерова и позволяли ему доминировать во всех матчах на КЧМ. Визуально их тройка показывала самый симпатичный и цельный хоккей на турнире — красивых раскатов, игры на скрестном движении, изящных подкидок и нетривиальных ходов у этих парней было в достатке. Но было бы странно, если бы относительно свеженькие уральцы, для которых клубный сезон ограничился регуляркой, не погремели бы в Сочи.

Теперь главному тренеру «Автомобилиста» Николаю Заварухину предстоит попытаться интегрировать Бледнова и Неучева в основу и вывести двух технарей на новый уровень. Что до Малова, то в следующем сезоне он наверняка получит с десяток матчей в ВХЛ за «Омские Крылья». Бросать под кахаэловские танки 17-летнего форварда еще рано. Хотя задатки у воспитанника «Сибири» просто великолепные.

Гость Величкин и сын Кошечкина

С вратарями — отдельная история. За пять матчей тренерам каждой из команд необходимо было посмотреть всех приехавших вратарей, и равномерно распределить игровое время между ними оказалось проблематично. Поэтому какое-то цельное впечатление произвели лишь магнитогорец Илья Набоков и спартаковец Павел Канаев, которые в какой-то момент махнулись командами и сыграли по три матча. К первому по ходу турнира вообще не возникало вопросов. Возможно, помогло присутствие Геннадия Величкина, чьи густые седые усы неожиданно появились на трибунах на второй день. Так или иначе, парню из «Магнитки», провалившему плей-офф МХЛ, победа на сочинском турнире позволила уйти в отпуск с небольшой улыбкой на лице.

Для Канаева КЧМ сложился чуть хуже. Проблем с реакцией и выбором позиции у голкипера «Спартака» не возникало, но ближе к концу турнира бросалось в глаза то, что он не особо здорово контролирует отскоки и частенько отражает шайбу перед собой, давая сопернику шанс на добивание.

Кто разочаровал, так это новичок «Локомотива» Максим Майоров. Вживую сын Василия Кошечкина еще больше похож на неувядающего отца. Габариты, биомеханика, стиль игры — все как будто выкатили на копировальном аппарате. Даже в плане общения с прессой 17-летний вратарь — копия олимпийского чемпиона. Как бы журналисты ни пытались выцепить в микст-зону, голкипер «Красных» держал обет молчания. Говорят, всему виной не столько закрытый характер, сколько четыре пропущенные шайбы за 30 минут дебютного матча на уровне сборной. При этом «вратарских» голов воспитанник «Лады» не словил. Вот только, словив меланхолию, на льду он больше не появлялся.

Скауты

А что, собственно, с победителем? Им в итоге стали «Красные», которые после двух матчей по неведомым причинам получили в подарок тройку Бледнова, Малова и Неучева. И непонятные пертурбации на лету как бы намекают, что командный результат турнира не так важен, как возможность посмотреть на пацанов в соревновательных условиях. Да и самим парням куда ценнее не получить позолоченную статуэтку, а впечатлить тренеров и скаутов, которые приехали в Сочи сделать очередные репорты на российских и белорусских проспектов.

Да, в Краснодарский край не приехали Мичков, Юров, Бучельников, Трикозов, Квочко, Коромыслов, Дуда, Грудинин и Перевалов. Да, Кубок Черного моря по уровню не сравнится ни с одним другим турниром с участием топ-сборных. Но на протяжении недели могли разглядеть нечто особенное в не самых раскрученных парнях, которых еще не так хорошо знают за океаном. Уже на ближайший драфт выходит около 20 парней, принявших участие в Кубке Черного моря. И наверняка кто-то из них может стать настоящей кражей в низших раундах.

Однако самое интересное, что мы могли узнать в Сочи, — это то, что из-за текущей политической ситуации сразу несколько клубов НХЛ не собираются драфтовать юниоров из России и Белоруссии, а российские скауты боятся выступать в прессе. И не дают интервью наши разведчики не потому, что не хотят говорить. Напротив, некоторые с удовольствием готовы пообщаться с журналистами «вне записи». Но светиться в прессе и говорить «на диктофон» они опасаются.

Понять скаутов можно — привлечь к себе внимание и стать следующим никто не хочет. Даже несмотря на то, что большинство генменеджеров НХЛ по-прежнему свободны от предрассудков и не собираются отказываться от наших хоккеистов.

Кто играл на ЧМ за Россию в прошлом десятилетии? Вспомнишь всех 107 хоккеистов?