24 июня, 21:05

Журова: «Американцы разрешили Бобровскому и Куликову праздновать победу с флагом России»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова сообщила, что голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов во время чемпионского парада «Флориды» в НХЛ продемонстрировали национальную гордость, обернувшись в российские флаги.

«Вы же понимаете, что, перед тем как Бобровский и Куликов обернулись в российские флаги, они спросили, можно ли это сделать и что будет, если мы это сделаем. Поверьте, я была в коммерческой команде в Нидерландах, и в таких командах есть определенные правила, которые ты не можешь нарушать. В контракте прописаны многие вещи. Значит, нашим хоккеистам американцы, то есть руководство «Флориды», дали добро на такой поступок. Хотя многие говорят, что американцы против русских. Видите, ничего подобного. Они спокойно разрешили праздновать победу в Кубке Стэнли с российскими флагами», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Журова добавила, что празднование победы с национальным флагом — это обычная практика, так и должно быть. Раньше этому не придавали особого значения. Все российские спортсмены делали это.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон», выиграв серию из шести матчей. В решающей игре команда Бобровского и Куликова одержала победу со счетом 5:1.

Источник: Всепроспорт
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
