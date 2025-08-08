Теннис
8 августа, 07:28

Мбоко — после победы в финале турнира в Монреале: «Это была невероятная неделя»

Павел Лопатко

Канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась эмоциями после победы над Наоми Осакой в финале турнира в Монреале — 2:6, 6:4, 6:1.

Мбоко упала на колени после завершения встречи. Затем 18-летняя спортсменка побежала обнимать свою семью и тренеров, которые находились в ложе у корта.

Виктория Мбоко.Мбоко стала победительницей турнира в Торонто

«Это была невероятная неделя в Монреале. Я люблю вас!» — сказала Мбоко болельщикам на французском языке.

Для Мбоко это первый титул WTA. Она занимает 85-е место в мировом рейтинге. 27-летняя Осака располагается на 49-м месте.

Наоми Осака
