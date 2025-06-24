The Athletic: «Сезон-2025/26 может стать последним для Малкина в составе «Питтсбурга»
Сезон-2025/26 может стать для нападающего Евгения Малкина последним в «Питтсбурге», считают журналисты The Athletic Шон Джентиль и Дом Лужицин.
«Есть причина считать, что нынешний сезон может стать последним для Евгения Малкина в составе «Питтсбурга». Его игра постепенно перестает соответствовать ожиданиям. Возраст Малкина (ему исполнится 39 лет на старте сезона), вкупе с падением результативности (50 очков в 68 матчах, коэффициент полезности 1,65 очка за каждые 60 минут игры в равных составах), свидетельствует о том, что впервые в карьере он играет хуже центрального нападающего второго звена.
Когда-то Малкин был суперзвездой уровня обладателя премии MVP. Затем он стал элитным вторым центральным форвардом. Потом оставался адекватно оплачиваемым игроком второго звена. Теперь речь идёт практически о завершении карьеры. Возраст и травмы настигают каждого», — говорится в материале The Athletic.
В сезона-2024/25 Малкин в 68 матчах за «Питтсбург» набрал 50 (16+34) очков. В сезоне-2023/24 у него было 67 (27+40) очков в 82 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий набрал 83 (27+56) очка в 82 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -