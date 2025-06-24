Хоккей
24 июня, 10:39

The Athletic: «Сезон-2025/26 может стать последним для Малкина в составе «Питтсбурга»

Павел Лопатко

Сезон-2025/26 может стать для нападающего Евгения Малкина последним в «Питтсбурге», считают журналисты The Athletic Шон Джентиль и Дом Лужицин.

«Есть причина считать, что нынешний сезон может стать последним для Евгения Малкина в составе «Питтсбурга». Его игра постепенно перестает соответствовать ожиданиям. Возраст Малкина (ему исполнится 39 лет на старте сезона), вкупе с падением результативности (50 очков в 68 матчах, коэффициент полезности 1,65 очка за каждые 60 минут игры в равных составах), свидетельствует о том, что впервые в карьере он играет хуже центрального нападающего второго звена.

Когда-то Малкин был суперзвездой уровня обладателя премии MVP. Затем он стал элитным вторым центральным форвардом. Потом оставался адекватно оплачиваемым игроком второго звена. Теперь речь идёт практически о завершении карьеры. Возраст и травмы настигают каждого», — говорится в материале The Athletic.

В сезона-2024/25 Малкин в 68 матчах за «Питтсбург» набрал 50 (16+34) очков. В сезоне-2023/24 у него было 67 (27+40) очков в 82 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий набрал 83 (27+56) очка в 82 играх.

Источник: The Athletic
