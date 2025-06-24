Могильный принят в Зал хоккейной славы

Бывший нападающий «Баффало» Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы.

Вместе с россиянином в список членов Зала также вошли Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.

Торжественная церемония пройдет в Торонто 10 ноября.

Могильный играл за ЦСКА, а также клубы НХЛ — «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка. В 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дэвилз».

Он является олимпийским чемпионом Игр в Калгари-1988 и чемпионом мира-1989.

Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.