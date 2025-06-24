Хоккей
24 июня, 22:23

Могильный принят в Зал хоккейной славы

Руслан Минаев
Александр Могильный.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Баффало» Александр Могильный принят в Зал хоккейной славы.

Вместе с россиянином в список членов Зала также вошли Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.

Торжественная церемония пройдет в Торонто 10 ноября.

Могильный играл за ЦСКА, а также клубы НХЛ — «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка. В 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дэвилз».

Он является олимпийским чемпионом Игр в Калгари-1988 и чемпионом мира-1989.

Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.

  • maxcds

    Это хорошо, это правильно. Таких событий будет больше, чтобы у гнилых фашистов постоянно подгорало.

    26.06.2025

  • Apei

    буре забивал гораздо больше

    25.06.2025

  • nikola mozaev

    Величайший снайпер мирового хоккея!Достоин включения в Зал Славы на все 100%!

    25.06.2025

  • Елисей Петров

    Ну наконец-то! не прошло и надцать лет...))).

    25.06.2025

  • alehan.227472

    Вся троица Буре, Могильный, Федоров - это мегауровень. Уверен легко бы делали КЛМ и всяких там Гретцки-Мессье-жулик лемье в игре 3 на 3. Конгратс Алексу! В нынешней НХЛ игроков такого уровня к сожалению просто нет

    24.06.2025

  • alehan.227472

    Не реализовал??? лол:)) Вся троица Буре, Могильный, Федоров - мегазвезды мирового хоккея!

    24.06.2025

  • убей_тролля

    Да не сказать, чтобы достижения Паши были на порядок выше, чем у Могильного. Личные достижения Буре несколько получше, но главных - олимпийского чемпиона и обладателя кубка Стэнли, в отличие от Могильного, у него нет. Поэтому тут сравнивать сложно.

    24.06.2025

  • Apple User d26cda

    Рад за Хабаровчанина, одна земля!

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жаль, что свой талант не реализовал хотя бы, как Паша Буре.

    24.06.2025

  • Сергей С

    Мог бы, Ягр играет же в 53

    24.06.2025

  • PeterMunch

    Выдающийся снайпер НХЛ!

    24.06.2025

  • Spartak-Online

    Каждый год его прокатывали ,теперь наконец то приняли. Заслужил конечно .

    24.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Давно пора. Компания Здено и Торнтона - норм. Селянне пятюню отбил.

    24.06.2025

  • Stilet525

    76 шайб в 77 матчах за сезон! Это безусловный рекорд для россиян и лучший снайперский результат в НХЛ с 93 года! Давно пора в ЗХС.

    24.06.2025

  • Иванов Алексец

    Исправили.. ))

    24.06.2025

  • Иванов Алексец

    Точно, что за ЦСКА играл 56-летний Могильный? ))

    24.06.2025

    Все новости