«Торонто» по буллитам обыграл «Вегас», Михеев забросил шайбу

«Торонто» одержал победу над «Вегасом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Киган Колесар, Вильям Карлссон, Алекс Пьетранджело. У гостей шайбы на счету Вильяма Нюландера, Остона Мэттьюса и Ильи Михеева. Победный буллит забросил Нюландер.

Таким образом, «Торонто» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» с 48 баллами занимает вторую позицию в таблице Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Торонто» — 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нюландер — 17 (Райлли, Керфут), 1:24 — 0:1. Колесар — 3 (бол., Дадонов, Стивенсон), 13:00 — 1:1. Мэттьюс — 23 (Бантинг, Каше), 31:43 — 1:2. Михеев — 4 (Симмондс, Холл), 36:46 — 1:3. Карлссон — 5 (Смит, Янмарк), 41:34 — 2:3. Пьетранджело — 6 (бол., Маршессо, Стоун), 51:48 — 3:3.

Победный буллит: Нюландер.

Вратари: Ленер — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (6+14+12+2) — 18 (9+6+2+1).

Наши: Дадонов (16.56/1/-1), Мироманов (6.49/1/-1) — Михеев (15.08/2/0).

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena.