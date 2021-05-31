Тренер «Вегаса» прокомментировал выбор Ленера вместо Флери на первый матч с «Колорадо»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (1:7).

«Флери провел 7 матчей за 14 дней, и седьмая игра получилась крайне эмоциональной. В нашем понимании сегодня была прекрасная возможность сыграть с другим вратарем. Робин не выручил в первом голе? Сегодня было так много голов, что я даже не могу вспомнить первый из них», — приводит слова Дебура журналист Джесси Грэйнджер.

Ворота «Вегаса» впервые в этом плей-офф защищал голкипер Робин Ленер. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.

Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.