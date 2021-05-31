Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бриндамор о поражении «Тампе»: «Мы были в порядке, но допустили некоторые ментальные ошибки»

06:29
Теги:

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2).

«Мы были в порядке, но допустили некоторые ментальные ошибки. Наше исполнение может быть лучше в некоторых моментах. Это была довольно хорошая игра. Думаю, что у нас все в порядке», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

Читайте также

Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая
Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и сборная провалилась. Кошмар Белоруссии: она закончит ЧМ даже ниже Великобритании
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 30 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей