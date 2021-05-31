Бриндамор о поражении «Тампе»: «Мы были в порядке, но допустили некоторые ментальные ошибки»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2).

«Мы были в порядке, но допустили некоторые ментальные ошибки. Наше исполнение может быть лучше в некоторых моментах. Это была довольно хорошая игра. Думаю, что у нас все в порядке», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.