Подколзин попрощался с болельщиками СКА

Экс-нападающий СКА Василий Подколзин попрощался с болельщиками петербургского клуба. 19-летний хоккеист подписал контракт новичка с «Ванкувером».

«Очень рад, что все так получилось, что отыграл в СКА целых три года. Петербург стал для меня практически домом, считаю, что вырос здесь и как хоккеист, и как человек. Хочу поблагодарить руководство, тренеров, партнеров и, конечно, болельщиков за эти три сезона.

Конечно, первый матч, эту первую смену с Дацюком и Гусевым запомню на всю жизнь. Не передать словами, насколько это было круто. Буду об этом рассказывать детям и внукам.

Дорогие болельщики СКА! Я очень благодарен вам за поддержку на протяжении этих лет! Хочу пожелать вам так же поддерживать команду и вместе с командой снова выиграть Кубок Гагарина, вы этого достойны! До новых встреч!" — цитирует Подколзина официальный сайт СКА.

В минувшем сезоне Подколзин набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

Подколзин был задрафтован «Ванкувером» в 2019 году под общим 10-м номером.