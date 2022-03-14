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Сегодня, 18:08

Нападающий «Вашингтона» Эллер во второй раз в сезоне попал в ковид-протокол

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол лиги, сообщает журналист Саманта Пелл.

Отметим, что 32-летний датчанин один раз по ходу нынешнего сезона уже находился в ковид-протоколе.

В этом регулярном чемпионате Эллер провел 53 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.

Ларс Эллер
Коронавирус
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 58 21 37 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
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8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
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Коламбус – Вегас
 6 : 4
14.03 02:00
Миннесота – Нэшвилл
 2 : 6
14.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 4 ОТ
14.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 4 ОТ
14.03 02:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
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Колорадо – Калгари
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Ванкувер – Тампа-Бэй
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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