Нападающий «Вашингтона» Эллер во второй раз в сезоне попал в ковид-протокол

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол лиги, сообщает журналист Саманта Пелл.

Отметим, что 32-летний датчанин один раз по ходу нынешнего сезона уже находился в ковид-протоколе.

В этом регулярном чемпионате Эллер провел 53 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.