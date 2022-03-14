«Калгари» хочет подписать долгосрочный контракт с Годро

Генеральный менеджер Брэд Треливинг заявил, что «Калгари» хочет сохранить форварда Джонни Годро.

«Джонни — важная часть нашей команды, он лидер нашего нападения. Мы хотим оставить его. Мы хотим подписать его на долгий срок. Но мы сосредоточили все текущее внимание на игре команды. Мы остаемся на связи с его представителями. И разберемся с этим спокойно и приватно», — цитирует Треливинга TSN.

У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне американец набрал 77 (26+51) очков в 57 матчах и занимает 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ.