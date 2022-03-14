Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:05

«Калгари» хочет подписать долгосрочный контракт с Годро

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный менеджер Брэд Треливинг заявил, что «Калгари» хочет сохранить форварда Джонни Годро.

«Джонни — важная часть нашей команды, он лидер нашего нападения. Мы хотим оставить его. Мы хотим подписать его на долгий срок. Но мы сосредоточили все текущее внимание на игре команды. Мы остаемся на связи с его представителями. И разберемся с этим спокойно и приватно», — цитирует Треливинга TSN.

У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне американец набрал 77 (26+51) очков в 57 матчах и занимает 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ.

Джонни Годро
ХК Калгари Флэймз
0

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Судья отложил стартовый свисток о начале матча «Рубин» — «Ростов» из-за оказавшейся на поле мыши
«Это беда». Хусаинов резко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»
Пять легионеров вернулись в расположение баскетбольного «Зенита»
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Вашингтона» Эллер во второй раз в сезоне попал в ковид-протокол
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 58 21 37 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
14.03 02:00
Коламбус – Вегас
 6 : 4
14.03 02:00
Миннесота – Нэшвилл
 2 : 6
14.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 4 ОТ
14.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 4 ОТ
14.03 02:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
14.03 03:00
Колорадо – Калгари
 3 : 0
14.03 05:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 1 : 2
14.03 05:00
Лос-Анджелес – Флорида
 3 : 2 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости