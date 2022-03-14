«Калгари» хочет подписать долгосрочный контракт с Годро
Генеральный менеджер Брэд Треливинг заявил, что «Калгари» хочет сохранить форварда Джонни Годро.
«Джонни — важная часть нашей команды, он лидер нашего нападения. Мы хотим оставить его. Мы хотим подписать его на долгий срок. Но мы сосредоточили все текущее внимание на игре команды. Мы остаемся на связи с его представителями. И разберемся с этим спокойно и приватно», — цитирует Треливинга TSN.
У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне американец набрал 77 (26+51) очков в 57 матчах и занимает 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|14.03
|02:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 4
|14.03
|02:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 6
|14.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.03
|03:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 0
|14.03
|05:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|1 : 2
|14.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Флорида
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07