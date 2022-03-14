Бобровскому разбили лицо за пределами льда. Видео

Бобровскому разбили нос во время матча НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Его заменил 20-летний американский вратарь Спенсер Найт.

Во втором периоде хоккеист «Кингз» Куинтон Байфилд нанес бросок в сторону ворот, но шайба после рикошета попала в лицо российскому голкиперу, который сидел на скамейке запасных.

В результате неприятного инцидента Сергею разбили нос. Чтобы остановить кровь, россиянину пришлось прикладывать к лицу пакет со льдом.