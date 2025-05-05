Наместников в седьмом матче серии с «Сент-Луисом» забросил вторую шайбу в плей-офф НХЛ

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников отличился в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

32-летний россиянин забросил шайбу на 59-й минуте в формате «6 на 5» и сделал счет 2:3.

На данный момент на счету Наместникова 4 (2+2) очка в 7 матчах текущего плей-офф.