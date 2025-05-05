Свечников — о серии с «Вашингтоном»: «Каролина» будет играть жестко»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

«Вашингтон — физически мощная команда. Но мы тоже не собираемся просто сидеть. Мы тоже будем играть жестко. У них, конечно, есть крупные игроки. Мы должны оказывать на них давление, постоянно идти в тело, бить по их защите. Нам просто нужно играть в свой хоккей», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4-1, «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1).

Серия «Вашингтон» — «Каролина» начнется 7 мая.