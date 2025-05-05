Хоккей
5 мая, 03:50

Свечников — о серии с «Вашингтоном»: «Каролина» будет играть жестко»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

«Вашингтон — физически мощная команда. Но мы тоже не собираемся просто сидеть. Мы тоже будем играть жестко. У них, конечно, есть крупные игроки. Мы должны оказывать на них давление, постоянно идти в тело, бить по их защите. Нам просто нужно играть в свой хоккей», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4-1, «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1).

Серия «Вашингтон» — «Каролина» начнется 7 мая.

Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
  • Skovorodker

    Свечников тогда с начала серии стал "залазить под кожу" Ови, в каждом эпизоде пытался его как-то поддеть, возможно выполнял указание тренерского штаба. В итоге, Ови уже у него прямо спросил типа - что тебе надо, хочешь подраться? Тот кивнул (это видно на видео)...

    05.05.2025

  • андр

    Уже не сопляк. Возмужал. Вот и хотелось бы посмотреть, проучит ли дедушку.

    05.05.2025

  • Армеец

    И правильно сделал...сопляков нужно ставить на место....Думаю,что и сейчас если петушок начнет выеживаться, дядя Саша ему жопу надерет!!!И правильно сделает!Болтать меньше надо!

    05.05.2025

  • андр

    дедушка у борта Свечникова тыкал, клюшкой по ногам вроде (забыл в точности уже)

    05.05.2025

  • Werewolf

    В игре таких эпизодов сотни....Если за каждое битье клюшкой драться кидаться, то 90% времени в хоккее уйдет на драки.

    05.05.2025

  • андр

    первый провоцировал и бил клюшкой

    05.05.2025

  • Werewolf

    да, именно он. Первый сбросил перчатки

    05.05.2025

  • Mihhail

    "не пожалел пацана" - это именно "дедушка" тогда нападал?

    05.05.2025

  • андр

    Андрей окреп, тогда молод еще был. Пора дать сдачи, тот самый момент! Только не надо жалеть дедушку. Он тоже не пожалел пацана тогда.

    05.05.2025

  • inspire

    Мы должны оказывать на них давление, постоянно идти в тело, бить по их защите. Нам просто нужно играть в свой хоккей =========================================================== это не ваш хоккей )))

    05.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Договоришься. Подзабыл, видать, урок от д. Саши.

    05.05.2025

  • сентябрь

    угу, раз уже сыграл с ними в тело...смотри опять тебя злая Овечка поколотит)))

    05.05.2025

