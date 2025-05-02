Игроки «Торонто» и «Оттавы» обменялись рукопожатиями после серии первого раунда плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Торонто» и «Оттавы» обменялись рукопожатиями после шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ (4:2). «Мэйл Ливз» выиграли серию (4-2) и вышли во второй раунд.

Во втором раунде канадский клуб сыграет с «Флоридой».

