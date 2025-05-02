Мэттьюс вышел на седьмое место по голам в плей-офф в истории «Торонто»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отличился заброшенной шайбой в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы» (4:2).

Для 27-летнего американца это 25-й гол в плей-офф. По этому показателю он вышел на седьмое место в списке лучших снайперов франшизы, сравнявшись с Бобом Пулфордом, Силом Эппсом и Дэриллом Ситтлером. Лидирует Уэнделл Кларк, на счету которого 34 шайбы.

В текущем плей-офф НХЛ Мэттьюс набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах.