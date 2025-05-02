Ничушкин оформил дубль в матче против «Далласа»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

30-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 4:4. Также он стал автором первой шайбы команды.

На данный момент на счету Ничушкина 3 (3+0) очка в 6 матчах плей-офф.