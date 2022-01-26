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Сегодня, 19:16

Два ведущих игрока «Филадельфии» могут пропустить остаток сезона

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитник Райан Эллис и нападающий Шон Кутюрье могут пропустить остаток сезона. Игрокам могут потребоваться операции, но окончательное решение еще не принято, информирует журналист Франк Серавалли.

Тем не менее, Флетчер поставил задачу перед медицинским штабом, чтобы игроки «были готовы к следующему сезону».

29-летний Кутюрье провел в этом сезоне 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков.

На счету 31-летнего Эллиса 5 (1+4) баллов в 4 встречах. Напомним, что «Летчики» выменяли права на игрока перед стартом сезона у «Нэшвилла».

Райан Эллис
Шон Кутюрье
ХК Филадельфия Флайерз
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Вашингтон

 43 58
Джонатан Юбердо

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И Г
Крис Крайдер

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Рейнджерс

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Александр Овечкин

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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