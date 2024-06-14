Форвард «Флориды» Райнхарт открыл счет в третьем матче против «Эдмонтона»

«Флорида» открыла счет в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

На 19-й минуте первого периода шайбу забросил канадский нападающий Сэм Райнхарт. Ассистировали ему Густав Форслинг и Александр Барков.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Пантерз».