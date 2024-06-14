«Юта» презентовала логотип и цвета новой команды НХЛ

Команда НХЛ «Юта», которая ранее называлась «Аризона», представила свой новый логотип, клубные цвета и игровую форму. Новая франшиза начнет выступление в НХЛ с сезона-2025/26.

Новое имя команды пока не выбрано. Болельщикам были предложены 20 вариантов. Название команды будет раскрыто позже.

В апреле 2024 года НХЛ одобрила передачу всех активов «Аризоны» новой франшизе в Юте.