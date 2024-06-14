«Эдмонтон» сравнял счет в третьем матче с «Флоридой»

«Эдмонтон» сравнял счет в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 2-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий Уоррен Фогель. Ему ассистировал Адам Хенрикс.

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Пантерз».