Роман Ротенберг раскритиковал клубы КХЛ, не отпустившие игроков на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг раскритиковал клубы КХЛ, не отпустившие игроков на Кубок Первого канала.

«Решение тех клубов, которые не отпустили игроков, на их совести. Министерство спорта и администрация президента в будущем должны нам помочь, чтобы избегать такого. Потому что сборная — это самое главное», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее сборная «России 25» в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала, обыграв Белоруссию (3:1) и Казахстан (9:0).