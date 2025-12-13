Тренер сборной Белоруссии Квартальнов — о поражении от «России 25»: «Проиграли в борьбе и движении»

Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов заявил, что голкипер Иван Кульбаков лучше всех из команды проявил себя в матче против «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

«Лучшим в нашей команде был Иван Кульбаков, он долго держал нас в игре. Не знаю, почему, но сегодня была инертность, нападающие не помогли. Хотели побыстрее сыграть, но допускали очень много потерь. Проиграли в борьбе и движении. В общем-то, это и предрешило исход матча», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

12 декабря сборная Белоруссии обыграла Казахстан на Кубке Первого канала со счетом 4:1.