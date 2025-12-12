Нападающий сборной Белоруссии Алистров: «Матч с Россией должен быть равным»

Нападающий сборной Белоруссии Владимир Алистров в интервью «СЭ» прокомментировал победу над Казахстаном (4:1) в матче Кубка Первого канала.

— Все скучали по этой атмосфере, по сборной. Ехали с правильным настроем, хотели победить.

— Главный матч турнира — все-таки завтра против России. Чего ждете от этой игры?

— Будем стараться выигрывать борьбу, это должен быть равный матч.

— Изучали состав соперника?

— Не особо, каждый год примерно одинаковый.

— Вы пропустили последний матч за «Ак Барс» перед паузой. Это были игровые причины?

— Да, со здоровьем все было нормально.

— Вы не забивали с конца октября. Эта серия давит?

— Стараюсь играть в свой хоккей: забил — здорово, не забил — ничего страшного. Просто выхожу и отдаю все силы для победы.

— Как считаете, с чем связан спад?

— Не сказал бы, что это спад, такое стечение обстоятельств. Не обращаю внимания на голы и очки, просто хочу приносить пользу команде.

— Не было желания отдохнуть в паузу? Многие одноклубники отправились в теплые края, например.

— Ребята едут отдыхать, чтобы перестроиться, сменить обстановку, у нас то же самое происходит в сборной. Ты приезжаешь в новый коллектив, тем более играешь за сборную. Плюсов больше, чем минусов, — сказал Алистров.

Матч между командой «Россия 25» и сборной Белоруссии на Кубке Первого канала состоится в субботу, 13 декабря. Турнир проходит на «Сибирь Арене» в Новосибирске.