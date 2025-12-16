Карпухин: «После игры в сборной приехал воодушевленным»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ, а также рассказал об эмоциях от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.
— Не устали сегодня играть в меньшинстве?
— Нет, не устали. Это часть нашей работы. Но удалений действительно было многовато сегодня. Пришлось поработать в меньшинстве. Отработали его, вспомнили после паузы. Хорошо, что они не повлияли на итог матча и мы смогли победить.
— Проблем с наличием эмоций не возникло? Говорят, что после такого перерыва тяжело возвращаться.
— Конечно, не было. За эту паузу начинаешь скучать по хоккею. Сегодня с новыми эмоциями вышли. Подстегивает и тот момент, что мы последний матч в Уфе проиграли.
— Вас вызывали в сборную. Смогли отдохнуть?
— Получил эмоции, сменил обстановку. Другой коллектив. С кем-то познакомился. Приехал воодушевленным, с желанием продолжать играть. Игра в сборной позволила не выпасть из игрового тонуса.
Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала-2025, победив Белоруссию (3:1) и Казахстан (9:0).
«Ак Барс» набрал 50 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очком располагается на девятой строчке.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3