Карпухин: «После игры в сборной приехал воодушевленным»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ, а также рассказал об эмоциях от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.

— Не устали сегодня играть в меньшинстве?

— Нет, не устали. Это часть нашей работы. Но удалений действительно было многовато сегодня. Пришлось поработать в меньшинстве. Отработали его, вспомнили после паузы. Хорошо, что они не повлияли на итог матча и мы смогли победить.

— Проблем с наличием эмоций не возникло? Говорят, что после такого перерыва тяжело возвращаться.

— Конечно, не было. За эту паузу начинаешь скучать по хоккею. Сегодня с новыми эмоциями вышли. Подстегивает и тот момент, что мы последний матч в Уфе проиграли.

— Вас вызывали в сборную. Смогли отдохнуть?

— Получил эмоции, сменил обстановку. Другой коллектив. С кем-то познакомился. Приехал воодушевленным, с желанием продолжать играть. Игра в сборной позволила не выпасть из игрового тонуса.

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала-2025, победив Белоруссию (3:1) и Казахстан (9:0).

«Ак Барс» набрал 50 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очком располагается на девятой строчке.