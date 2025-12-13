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Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная «Россия 25» победила Белоруссию в своем первом матче на Кубке Первого канала — 3:1.

Дубль оформил Даниил Аймурзин. Еще одну шайбу забросил Роман Канцеров. Единственный гол белорусов на счету Романа Горбунова.

В следующем матче «Россия 25» сыграет со сборной Казахстана. Игра состоится в воскресенье, 14 декабря.

Кубок Первого канала

Россия 25 — Белоруссия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Канцеров — 1, 13:24 — 1:0. Аймурзин — 4 (Сурин, Абрамов), 26:42 — 2:0. Аймурзин — 5 (п.в.,

Лямкин, Конюшков), 58:19 — 3:0. Горбунов — 2 (Кузнецов, Белевич), 59:27 — 3:1.

Нереализованный буллит: Аймурзин (Россия 25), 11:11 (Вратарь).

Вратари: Моторыгин — Кульбаков (57:33 — 58:19).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 38 (12+16+10) — 20 (6+5+9).

Судьи: Барулин, Степучев.

13 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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