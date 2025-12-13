Форвард «России 25» Канцеров о победе над Белоруссией: «Мы могли забить больше голов»

Нападающий сборной «России 25» и «Металлурга» Роман Канцеров в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы над Белоруссией (3:1) в матче Кубка Первого канала.

В игре с белорусами форвард забил первый гол за национальную команду.

— Первая шайба за сборную России. Какие эмоции?

— Все отлично. Приятный бонус. Главное, что выиграли, значит, все правильно делали. Из этого сложился результат. В моменте с моей шайбой была быстрая атака, я просто бросил из-под защитника. Неудобно мне было, неудобно вратарю. Красивый гол получился.

— Без Владимира Ткачева сложнее играть, непривычно?

— В целом другая система игры, нужно перестраиваться. Димка Силантьев был в партнерах, то есть связка у нас есть. Поставили Илюху Сафонова, я его тоже знаю. В целом, ничего страшного, главное — выиграли. Да, конечно, у нас три леворуких было в звене, а Володька у нас праворукий. Поэтому у нас иногда бывают хорошие комбинации. Но главное — выиграли.

— Роман Ротенберг сказал, что Илья Сафонов не хуже, чем Владимир Ткачев. Так и получилось?

— Ну, получается, да. Раз сказал, значит, у него такое видение, значит, он где-то прав.

— Расскажите о тренировках у Ротенберга. Они тяжелые или легкие?

— У нас здесь была одна тяжелая тренировка, на льду были около трех часов. А так... Тяжело настроиться. Пара тренировок, чтобы выучить эту систему игры... Но в целом справились, получился хороший матч для болельщиков. Думаю, мы могли забить больше голов, чтобы все равно порадовать и себя, и зрителей.

— Владимир Галкин говорил, что приезд на сборы помогает игрокам отвлечься от системы клуба. Вам тоже?

— У нас в целом система игры в клубе такая, что нам много позволено, я считаю. Особенно, когда мы — первая тройка — играем: много в атаке рисуем. В обороне, конечно, всегда очень строго: все дисциплинированно, а в атаке нам позволяют много. Поэтому здесь тоже играем в атаке, как мы можем. Да, есть определенный шаблон, мы стараемся его придерживаться. Но у нас здесь тоже, так сказать, развязаны руки, можно творить, главное побеждать.

— Перед матчем сборной ввели в отечественный Зал хоккейной славы Сергея Мозякина. Успели поздравить легенду «Металлурга»?

— Нет, честно, вот только сейчас мне тоже сказали. Поэтому от всей души поздравляю Сергея Валерьевича. Он действительно заслужил: лучший снайпер в истории отечественного хоккея. Поэтому все заслуженно, я считаю. Тут вообще без вопросов.

Сборная России проведет следующий матч на Кубке Первого канала в воскресенье, 14 декабря против Казахстана. Начало игры — в 14.00 (мск).