Нападающий «Локомотива» Тесанов принял контрактное предложение «Трактора»

Форвард «Локомотива» Даниил Тесанов, который находится в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Трактора», сообщила пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2025/26 нападающий принял участие в трех играх FONBET регулярного чемпионата КХЛ и не совершил результативных действий.

«Локомотив» в сезоне-2025/26 набрал 98 очков и занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В финале Кубка Гагарина команда обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии и второй год подряд завоевал трофей.

«Трактор» завершил сезон-2025/26 на шестом месте Восточной конференции КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина челябинцы проиграли «Ак Барсу» со счетом 4-1 в серии.