«С фашистами я мириться не собираюсь». Генеральный директор «Лады» жестко высказался о болельщиках
Александр Чеботарев, генеральный директор клуба КХЛ «Лада», назвал фанатов клуба фашистами в эфире программы «Лед». Между ним и болельщиками команды из Тольятти давний конфликт.
Что сказал Чеботарев
Ведущий шоу Денис Казанский поинтересовался у Чеботарева, который присутствовал в студии по видеосвязи, есть ли у генерального директора попытки найти с фанатами общий язык. Речь шла о болельщиках с седьмого сектора домашней арены «Лады» — на этом месте собираются активные фанаты команды. Уже продолжительное время они конфликтуют с руководством тольяттинцев. Александр в ответе на вопрос жестко прошелся по ним.
«Я с ними встречался дважды и понял, что до компромисса очень далеко. Люди приучены были «властвовать», как они говорили, в этом секторе с предыдущим руководством. Пока у них будет такое потребительское отношение, «вы нам должны», такого не будет. Я уже не говорю о том, в каком состоянии они ездили на выезд (в Нижнекамск. — Прим. «СЭ»): чуть не избили водителя автобуса, заблевали его весь — мне потом компания-партнер предъявляла претензии. Поэтому это не те товарищи, которые выдают себя белыми и пушистыми.
Это взрослые люди, они должны отвечать за все. Тут не спишешь на то, что мы там болеем и так далее. Я в «Ладе» с 1998 года, когда многие из них еще беззубым ртом пытались поймать сосок матери. С нашей стороны с фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Если они такие самостоятельные, они должны обеспечить гигиену в своих рядах», — высказался Чеботарев в эфире программы.
Почему он считает фанатов фашистами
Многих возмутило, что генеральный директор назвал болельщиков фашистами. Вероятно, он опирался на игру прошлого сезона, когда на трибуне седьмого сектора появился мужчина с татуировкой свастики. Инцидент произошел 28 сентября на матче против «Витязя», который прошел в Балашихе. По словам Чеботарева, клубу удалось идентифицировать этого человека и передать правоохранителям — что с ним произошло дальше, он не знает.
Однако фанаты не считают себя виноватыми в появлении человека со свастикой. У себя в соцсетях они объяснили, что он не имел никакого отношения к ним и находился на трибуне обособленно от остальных.
«Игра в Балашихе 28 сентября не транслировалась ни по одному ТВ-каналу, а осуществлялась исключительно на интернет-ресурсах. Данный эпизод не имел вообще какого-либо резонанса в СМИ. Поисковая выдача даже сейчас не находит какого-либо упоминания об этом эпизоде. Фанат со свастикой пришел в сектор болельщиков по личной инициативе. Какого-либо организованного выезда, равно как и представителя клуба по работе с болельщиками, на игре не было. На каком основании товарищ Чеботарев приписывает принадлежность человека к сектору 7, остается загадкой. Подчеркнем еще раз. Далеко не каждый человек, надевший клубную символику, является представителем сектора 7, — говорится в заявлении организации болельщиков.
Также Чеботарев обвинял фанатов в критике СВО, неуважении к власти и продаже бесплатно выделенных им билетов. На каждый пункт сектор 7 привел аргументы в свою защиту.
«Фан-сектор и его представили не делали публичных заявлений с осуждением СВО в каких-либо фанатских группах. Публичных акций или политических заявлений сектор 7 во время матчей не делал и не собирается. Клуб на протяжении всего сезона имел проблемы с реализацией билетов и перекупщиками. Часть билетов, выделяемая фанатскому сектору, — это капля в море от общего числа. Вешать проблему с билетами и как-либо упоминать фанатов, учитывая принципы распространения клубом бесплатных билетов по целой куче других организаций, как минимум некорректно. За весь сезон клуб не собрал ни одного полноценного аншлага явно не из-за фанатов», — говорится в том же заявлении в соцсетях объединения.
Чем недовольны болельщики
Болельщиков «Лады» раздражает нововведение, введенное Чеботаревым. Для посещения фанатского сектора необходимо заполнить анкету, с помощью которой клуб сможет идентифицировать нарушителей. В соцсетях фаны даже называли это первым применением Fan ID на хоккее — сейчас эта система работает только в РПЛ.
В новом сезоне представители активного фанатского движения «Лады» бойкотируют игры клуба. На многих матчах седьмой сектор пустует, а в соцсетях фанаты высмеивают текущее положение дел и прилагают доказательства того, что людей для заполнения сектора завлекают в соцсетях.
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