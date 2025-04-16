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16 апреля, 23:10

«Трактор» унизили в Минске. Но счет 8:0 мало что значит для серии

«Трактор» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:8 в плей-офф КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Хоккеисты минского «Динамо» празднуют гол.
Фото ХК «Динамо» Минск
Минчане сократили отставание до 1-2.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Голы: Мороз — 2 (Горбунов, Хенкель), 4:52 — 1:0. Лайл — 1 (Тирни), 5:26 — 2:0. Мороз — 3 (Горбунов, Лайл), 8:49 — 3:0. Пинчук — 4 (бол., Горбунов), 25:47 — 4:0. Тирни — 2, 34:33 — 5:0. Липский — 1, 37:08 — 6:0. Бориков — 7 (Тирни), 41:20 — 7:0. Усов — 3 (Пинчук, Энас), 52:17 — 8:0.
Вратари: Демченко — Фукале (Сухачев, 25:47).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (10+15+9) — 33 (13+9+11).
Судьи: Морозов, Фатеев.
16 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Минское «Динамо» разгромило «Трактор» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из Белоруссии забросила челябинцам восемь безответных шайб и сократила отставание в противостоянии до минимума — первые две встречи остались за коллективом Бенуа Гру, хотя минчане оба раза были близки к успеху.

«Динамо» начало громить соперника еще в первом периоде

Минчане открыли счет спустя 4.52 после начала игры — Вадим Мороз в формате «четыре на четыре» продемонстрировал индивидуальные качества и мощным броском расстрелял вратаря соперника. Следом хозяева льда отличились еще два раза: через 34 секунды Брэди Лайл, все так же при игре «четыре на четыре», удвоил преимущество, а на девятой минуте Мороз оформил дубль. В этом эпизоде Вадим изящно убрал защитника Сергея Телегина и отправил шайбу в сетку с близкого расстояния.

Возможно, неожиданно, но из восьми шайб минчане лишь одну забросили в большинстве, хотя «Трактор» заработал восемь минут штрафа. Автором гола оказался Виталий Пинчук — в начале второго периода воспользовался потерей соперника в своей зоне. После передачи Романа Горбунова изящно убрал защитника и красиво завел шайбу в сетку. После этого «Трактор» поменял вратаря — вместо Зака Фукале вышел Владислав Сухачев.

Лучший бомбардир «Динамо» вновь промолчал

Как и в первом периоде, во втором минчане забили три раза. После Пинчука голами отметились Крис Тирни и Даниил Липский. Оба воспользовались ошибками соперника перед воротами. Тирни забросил после потери Виталия Кравцова, не сохранившего контроль над шайбой, пытаясь вывести ее из зоны.

Еще комичнее оказался гол Липского — голкипер Сухачев вышел из ворот и вместо передачи партнеру подарил шайбу Даниилу. Нападающий «Минска» объехал соперников за воротами и аккуратно нанес шестой результативный бросок «Динамо».

В третьем периоде «Динамо» чуть успокоилось — забросило всего две шайбы. Авторами оказались Егор Бориков и Илья Усов. 19-летний Бориков подтвердил статус лучшего снайпера минчан в плей-офф — отличился уже в седьмой раз, повторив рекорд Евгения Кузнецова по голам в Кубке Гагарина для молодежи.

А вот самый результативный игрок «Динамо» в регулярном чемпионате — Вадим Шипачев (57 очков) — вновь не оформил ни одного голевого действия. В восьми матчах плей-офф он отличался лишь в двух, оформив гол и два ассиста.

«Трактор» все равно лидирует в серии

Возможно, счет немного не отражает ход матча. «Динамо» не имело явного преимущества по статистике: оказалось чуть лучше по броскам в створ (34 против 33), но при этом получило больше удалений (12 минут против 8) и провело меньше времени в атаке (7.33 по сравнению с 9.28).

Унизительное поражение все равно оставило челябинцев лидерами серии (2-1). В предыдущих двух встречах «Динамо» тоже было близко к победам, но «Трактор» оба раза оформлял впечатляющие камбэки. В первой игре в последнюю минуту третьего периода превратил 1:2 в 4:2, во второй — отыгрался с 0:3 и дожал минчан в овертайме. Четвертый матч серии пройдет 18 апреля — тоже в Минске.

Матч «Динамо» Минск — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
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7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
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8 Адмирал 68 28 40 69
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12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
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2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
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8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
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2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
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0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
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6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
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1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
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1. Трактор - Адмирал
4 - 5
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3 - 7
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6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
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4 - 5
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2 - 5
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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Динамо Мн - ЦСКА
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