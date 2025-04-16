Кто виноват в позоре «Трактора»? Как Кудашов поменял «Динамо»? Выводы по дню плей-офф КХЛ

Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Счет в серии: 1-2



«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Счет в серии: 2-1

У «Трактора» сели батарейки

Один плохой матч в кубковой серии может провести любая команда — это нормальная история, которая периодически встречается даже применительно к фаворитам. Но «Трактор» в Минске был настолько безобразен по игре и скуп на эмоции, что уже по ходу второго периода появилось желание остановить встречу и развести соперников по раздевалкам. Все было ясно. Переполненная арена к этому моменту уже получила море радости, а их любимая команда вернула себе уверенность, забивая много и красиво.

Челябинцы не заслуживают оправданий и снисхождения. Гости — все без исключения — выглядели ужасно во многих отношениях. Но причина провала вряд ли кроется в отсутствии концентрации или неправильном плане на матч. Большинство своих побед в нынешнем плей-офф «трактористы» добывали, прикладывая колоссальные усилия. Яркие камбэки не проходят бесследно. Невозможно каждый раз играть на пределе человеческих возможностей и ставить чудеса на поток. Видимо, у команды Бенуа Гру полностью сели батарейки. Сейчас у челябинцев есть время посмотреть друг другу в глаза, чтобы в пятницу попытаться смыть свой сегодняшний позор.

Демченко реабилитировался

Разгромы очень часто негативно влияют на победителей, поскольку на протяжении кубковой весны важно действовать рационально, не выплескивая из себя все и сразу. Но сегодня желание минчан добить ошеломленного противника выглядело естественным и даже необходимым. Дмитрию Квартальнову и его игрокам было важно снова поверить в себя после двух драматичных поражений в Челябинске. Этот план они перевыполнили с запасом.

Больше других помимо автора великолепного дубля Вадима Мороза заслужил комплиментов вратарь Василий Демченко, из которого поспешили слепить козла отпущения за пару пропущенных шайб в предыдущих матчах. Уроженец Челябинска записал на свой счет заслуженный «сухарь», подтвердив известное правило — при его хороших действиях вся команда достает из себя максимум.

«Динамо»: из неудачника в силача

Пессимизм, витавший в отношении московского «Динамо» после двух неудачных матчей в столице, достиг вселенских размеров почти моментально. Это было связано не столько с сомнительным качеством хоккея, а с ожиданиями от самой серии, в которой бело-голубые изначально считались фаворитами. Однако в Казани команда Алексея Кудашова на глазах перевоплотилась из болезненного неудачника в пышущего здоровьем силача. Она нашла в себе то, чего ей не хватало раньше, — более активные действия в чужой зоне, хороший контроль шайбы, своевременная игровая аритмия, пробудившиеся лидеры.

«Динамо» очень помогли первый гол и тот факт, что арбитры дали ему возможность проявить себя в большинстве. В этом компоненте бело-голубые действуют в нынешнем плей-офф очень здорово, компенсируя не самые лучшие показатели при игре «пять на пять». Хоккей в исполнении динамовцев не был безупречным, и вратарю Владиславу Подъяпольскому скучать не приходилось. Но психологическая устойчивость гостей удивила. Например, Максим Комтуа перенаправил свою энергию с дешевых провокаций и бессмысленных ругательств на созидание, в котором и преуспел. Теперь в этой серии ситуация снова кажется неоднозначной.

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