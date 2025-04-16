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16 апреля, 23:00

Кто виноват в позоре «Трактора»? Как Кудашов поменял «Динамо»? Выводы по дню плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счетом 8:0 в матче Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты минского «Динамо» празднуют гол.
Фото ХК «Динамо» Минск
Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Счет в серии: 1-2

«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Счет в серии: 2-1

У «Трактора» сели батарейки

Один плохой матч в кубковой серии может провести любая команда — это нормальная история, которая периодически встречается даже применительно к фаворитам. Но «Трактор» в Минске был настолько безобразен по игре и скуп на эмоции, что уже по ходу второго периода появилось желание остановить встречу и развести соперников по раздевалкам. Все было ясно. Переполненная арена к этому моменту уже получила море радости, а их любимая команда вернула себе уверенность, забивая много и красиво.

Челябинцы не заслуживают оправданий и снисхождения. Гости — все без исключения — выглядели ужасно во многих отношениях. Но причина провала вряд ли кроется в отсутствии концентрации или неправильном плане на матч. Большинство своих побед в нынешнем плей-офф «трактористы» добывали, прикладывая колоссальные усилия. Яркие камбэки не проходят бесследно. Невозможно каждый раз играть на пределе человеческих возможностей и ставить чудеса на поток. Видимо, у команды Бенуа Гру полностью сели батарейки. Сейчас у челябинцев есть время посмотреть друг другу в глаза, чтобы в пятницу попытаться смыть свой сегодняшний позор.

Демченко реабилитировался

Разгромы очень часто негативно влияют на победителей, поскольку на протяжении кубковой весны важно действовать рационально, не выплескивая из себя все и сразу. Но сегодня желание минчан добить ошеломленного противника выглядело естественным и даже необходимым. Дмитрию Квартальнову и его игрокам было важно снова поверить в себя после двух драматичных поражений в Челябинске. Этот план они перевыполнили с запасом.

Больше других помимо автора великолепного дубля Вадима Мороза заслужил комплиментов вратарь Василий Демченко, из которого поспешили слепить козла отпущения за пару пропущенных шайб в предыдущих матчах. Уроженец Челябинска записал на свой счет заслуженный «сухарь», подтвердив известное правило — при его хороших действиях вся команда достает из себя максимум.

«Динамо»: из неудачника в силача

Пессимизм, витавший в отношении московского «Динамо» после двух неудачных матчей в столице, достиг вселенских размеров почти моментально. Это было связано не столько с сомнительным качеством хоккея, а с ожиданиями от самой серии, в которой бело-голубые изначально считались фаворитами. Однако в Казани команда Алексея Кудашова на глазах перевоплотилась из болезненного неудачника в пышущего здоровьем силача. Она нашла в себе то, чего ей не хватало раньше, — более активные действия в чужой зоне, хороший контроль шайбы, своевременная игровая аритмия, пробудившиеся лидеры.

«Динамо» очень помогли первый гол и тот факт, что арбитры дали ему возможность проявить себя в большинстве. В этом компоненте бело-голубые действуют в нынешнем плей-офф очень здорово, компенсируя не самые лучшие показатели при игре «пять на пять». Хоккей в исполнении динамовцев не был безупречным, и вратарю Владиславу Подъяпольскому скучать не приходилось. Но психологическая устойчивость гостей удивила. Например, Максим Комтуа перенаправил свою энергию с дешевых провокаций и бессмысленных ругательств на созидание, в котором и преуспел. Теперь в этой серии ситуация снова кажется неоднозначной.

Матч «Динамо» Минск — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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«Трактор» унизили в Минске. Но счет 8:0 мало что значит для серии
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
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18.04 19:30
Динамо Мн – Трактор
 - : -
18.04 19:30
Ак Барс – Динамо М
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