Кто виноват в позоре «Трактора»? Как Кудашов поменял «Динамо»? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Счет в серии: 1-2
«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Счет в серии: 2-1
У «Трактора» сели батарейки
Один плохой матч в кубковой серии может провести любая команда — это нормальная история, которая периодически встречается даже применительно к фаворитам. Но «Трактор» в Минске был настолько безобразен по игре и скуп на эмоции, что уже по ходу второго периода появилось желание остановить встречу и развести соперников по раздевалкам. Все было ясно. Переполненная арена к этому моменту уже получила море радости, а их любимая команда вернула себе уверенность, забивая много и красиво.
Челябинцы не заслуживают оправданий и снисхождения. Гости — все без исключения — выглядели ужасно во многих отношениях. Но причина провала вряд ли кроется в отсутствии концентрации или неправильном плане на матч. Большинство своих побед в нынешнем плей-офф «трактористы» добывали, прикладывая колоссальные усилия. Яркие камбэки не проходят бесследно. Невозможно каждый раз играть на пределе человеческих возможностей и ставить чудеса на поток. Видимо, у команды Бенуа Гру полностью сели батарейки. Сейчас у челябинцев есть время посмотреть друг другу в глаза, чтобы в пятницу попытаться смыть свой сегодняшний позор.
Демченко реабилитировался
Разгромы очень часто негативно влияют на победителей, поскольку на протяжении кубковой весны важно действовать рационально, не выплескивая из себя все и сразу. Но сегодня желание минчан добить ошеломленного противника выглядело естественным и даже необходимым. Дмитрию Квартальнову и его игрокам было важно снова поверить в себя после двух драматичных поражений в Челябинске. Этот план они перевыполнили с запасом.
Больше других помимо автора великолепного дубля Вадима Мороза заслужил комплиментов вратарь Василий Демченко, из которого поспешили слепить козла отпущения за пару пропущенных шайб в предыдущих матчах. Уроженец Челябинска записал на свой счет заслуженный «сухарь», подтвердив известное правило — при его хороших действиях вся команда достает из себя максимум.
«Динамо»: из неудачника в силача
Пессимизм, витавший в отношении московского «Динамо» после двух неудачных матчей в столице, достиг вселенских размеров почти моментально. Это было связано не столько с сомнительным качеством хоккея, а с ожиданиями от самой серии, в которой бело-голубые изначально считались фаворитами. Однако в Казани команда Алексея Кудашова на глазах перевоплотилась из болезненного неудачника в пышущего здоровьем силача. Она нашла в себе то, чего ей не хватало раньше, — более активные действия в чужой зоне, хороший контроль шайбы, своевременная игровая аритмия, пробудившиеся лидеры.
«Динамо» очень помогли первый гол и тот факт, что арбитры дали ему возможность проявить себя в большинстве. В этом компоненте бело-голубые действуют в нынешнем плей-офф очень здорово, компенсируя не самые лучшие показатели при игре «пять на пять». Хоккей в исполнении динамовцев не был безупречным, и вратарю Владиславу Подъяпольскому скучать не приходилось. Но психологическая устойчивость гостей удивила. Например, Максим Комтуа перенаправил свою энергию с дешевых провокаций и бессмысленных ругательств на созидание, в котором и преуспел. Теперь в этой серии ситуация снова кажется неоднозначной.
Матч «Динамо» Минск — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|18.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|18.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -