Радулов прибил «Авангард» в овертайме. Ветеран перевернул серию и ведет «Локомотив» к кубку
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Авангард» — «Локомотив» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 20:27 — 1:0. Елесин — 1, 25:36 — 1:1. Радулов — 3 (Алексеев, Сергеев), 67:25 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (2+5+10+4) — 32 (16+9+4+3).
Судьи: Наумов, Ромасько.
17 апреля. Омск. «G-Drive Арена». 12 011 зрителей.
Счет в серии: 1-3
Страшно представить, какие мысли терзали главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после поражения в финале прошлого Кубка Гагарина. К золотой серии ярославцы подходили фаворитами. Эксперты почти единогласно верили в их победу и первое чемпионство в кахаэловской истории. На деле финальная повесть получилась трагичной: дерзкая «Магнитка» Андрея Разина закрыла серию за четыре матча.
Ярославцы получили тяжелый удар и большой объем информации к размышлению. И летом «Локомотив» пошел на неоднозначный ход, призванный добавить команде опыта и укрепить ее дух, — подписать контракт с Александром Радуловым.
Никитин уже работал с главным энергетическим вампиром КХЛ. Они пересекались в ЦСКА, и тренер прекрасно понимал, какой человек едет в команду. В свои 38 лет Александр не растерял прежние качества: он, как и раньше, горит на льду и умеет переворачивать важные матчи. Именно это нападающий сделал сегодня в четвертой игре серии с «Авангардом». «Локомотив» доминировал почти все 60 минут основного времени, значительно перебросал омичей, но матч все равно затянуло в овертайм. Его исход решил опытнейший Радулов, который удачно действовал перед воротами и добил отскочившую от Никиты Серебрякова шайбу.
Пересматривая гол в падении, отказываешься верить в то, что его автору в июле исполнится 39 лет. Радулов закрепился в образе злого гения «Авангарда». Важный второй матч во многом сложился удачно для ярославцев благодаря стараниям Александра. Ветеран поучаствовал в трех шайбах: забил сам и дважды ассистировал партнерам. А еще заводил лавку, провоцировал соперников и излучал невероятную энергию — все, к чему мы успели привыкнуть за долгую карьеру Радулова в КХЛ.
Подписание Александра в «Локомотив» вызвало немалый скепсис. Андрей Разин вовсе отметил, что лучшие годы легенды #47 позади. Любители заглянуть в паспорт обращали внимание на солидный возраст игрока.
Разговоры о Радулове не обходятся без упоминания его непростого характера. Однако Никитин нашел способ, как направить энергию нападающего в нужное русло. Александр стал настоящим дядькой для «Локомотива» и в плей-офф включается в самые нужные моменты. Плох тот мотиватор, который сам не может сделать то, к чему призывает остальных. Радулов доказывает свою значимость не только словами, но и делом — его шайба в овертайме поставила «Авангард» в тяжелейшее положение.
В плей-офф «Локомотив» пока проиграл только один матч. План на омскую часть серии команда Никитина выполнила великолепно. Железнодорожники возвращаются домой после драматичной победы в овертайме. Такие поражения сильно бьют по психологии проигравших. «Авангард» был близок к перелому серии, но Радулов испортил задумку «ястребов». Именно для этого прошлым летом Александра и приглашали в «Локомотив».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|18.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|18.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -