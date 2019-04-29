"Торпедо" готово предложить контракт 20-летнему финскому нападающему Ессе Пульюярви. Об этом сообщил главный тренер команды Дэвид Немировски.

Форвард этом сезоне выступал за "Эдмонтон". На его счету 46 матчей и 9 (4+5) очков при показателе полезности "-14". Права в КХЛ на него принадлежат "Торпедо".

– Мы следим за Пульюярви. Он молодой и талантливый игрок. Возможно, КХЛ будет для него хорошим вариантом. Мы заинтересованы и готовы предложить ему контракт, если он этого захочет, – цитирует Iltalehti Немировски.