Стала известна зарплата вратаря «Сочи» Бердина

Вратарь Михаил Бердин подписал новый контракт с «Сочи» на два года.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне зарплата Бердина составит 32 миллиона рублей в год, в сезоне-2024/25 — 34 миллиона в год.

В сезоне-2022/23 25-летний голкипер провел 19 матчей в составе «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 4 победы, коэффициент надежности 3,26 и процент отраженных бросков 91,4.