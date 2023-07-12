Кожевников назвал Петербург хоккейной столицей России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург «хоккейной столицей России».

«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Петербург — хоккейная столица России. В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения Билялетдинова. До этого публика была не так активна. В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходят», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Средняя посещаемость матчей КХЛ в регулярном чемпионате сезона-2022/23 составила 5438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%.

В Петербурге матчи СКА посещают около 10 969 болельщиков.

Лидер КХЛ по посещаемости является «Авангард» (11 527 зрителей).