Кожевников назвал Петербург хоккейной столицей России
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург «хоккейной столицей России».
«Больше всего болельщиков ходит на СКА. Меньше 10 тысяч на арене не бывает. Петербург — хоккейная столица России. В Казани тоже полный дворец, но это произошло после возвращения Билялетдинова. До этого публика была не так активна. В Москве, наверное, на ЦСКА больше всего зрителей приходят», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
Средняя посещаемость матчей КХЛ в регулярном чемпионате сезона-2022/23 составила 5438 зрителей при средней заполняемости арен в 63,5%.
В Петербурге матчи СКА посещают около 10 969 болельщиков.
Лидер КХЛ по посещаемости является «Авангард» (11 527 зрителей).
Источник: https://legalbet.ru/news/15636961/
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