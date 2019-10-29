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«Спартак» расторг контракт с Кутузовым

16:04
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«Спартак» разорвал контракт с защитником Александром Кутузовым, сообщает официальный сайт КХЛ.

33-летний игрок обороны в мае подписал контракт со «Спартаком» на один сезон. Кутузов провел за красно-белых пять матчей, после чего 26 сентября был помещен клубом в список отказов.

Игрок в октябре провел девять матчей в ВХЛ за воскресенский «Химик», отметившись двумя заброшенными шайбами.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/29/458640.html

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