«Спартак» расторг контракт с Кутузовым

«Спартак» разорвал контракт с защитником Александром Кутузовым, сообщает официальный сайт КХЛ.

33-летний игрок обороны в мае подписал контракт со «Спартаком» на один сезон. Кутузов провел за красно-белых пять матчей, после чего 26 сентября был помещен клубом в список отказов.

Игрок в октябре провел девять матчей в ВХЛ за воскресенский «Химик», отметившись двумя заброшенными шайбами.

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