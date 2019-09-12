«Спартак» обыграл рижское «Динамо»

«Спартак» выиграл у рижского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Кутейкин, Илья Талалуев, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс и Робин Ганзл. У рижан единственную шайбу забросил Нериюс Алишаускас.

«Спартак» набрал семь очков и занимает второе место на Западе. У «Динамо» четыре очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Алишаускас — 2 (Я. Берглунд, Макмиллан), 24:09 — 0:1. Кутейкин — 2 (бол., Столяров, Рылов), 28:48 — 1:1. Талалуев — 3 (Гончаров, Кулик), 29:27 — 2:1. Даугавиньш — 1 (Рылов), 32:40 — 3:1. Карсумс — 3 (Рылов), 40:44 — 4:1. Ганзл — 1 (п.в., Никонцев), 54:34 — 5:1.

Вратари: Хомченко (29:05 — 29:27) — Гудлевскис (52:05 — 53:01, 53:33 — 54:34).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (7+12+9) — 34 (13+9+12).

Судьи: Гофман, Раминг.

12 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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